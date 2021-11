Enem 2021: Piauí tem a segunda maior taxa de presença do Brasil no 1º dia de prova

O Inep divulgou nesta segunda-feira (22) o balanço do primeiro dia prova do Enem 2021 e os dados apontam que o Piauí teve a segunda maior taxa de presença do país na modalidade impressa do exame. Com 78,2% dos candidatos tendo comparecido aos locais de prova, o estado ficou atrás somente do Rio Grande do Norte, que registrou presença de 78,3%. A taxa de abstenção no primeiro dia prova impressa do Estado ficou na casa dos 21,8%, a segunda menor do país.



Enem 2021: No Piauí, 73 mil candidatos fazem primeira prova neste domingo (21)



ENEM 2021: Invisibilidade e Registro Civil é tema da redação do Enem 2021, veja dicas



Polícia prende três candidatos procurados pela justiça durante prova do ENEM em Teresina



A média de comparecimento do Enem 2021 no Piauí foi maior inclusive que a média nacional, que ficou na casa dos 74,5% de taxa de presença na modalidade impressa. Na modalidade digital, o Brasil teve média de presença de 53,9%.

Em números absolutos, o Piauí tem 72.170 candidatos inscritos no Enem 2021 na modalidade impressa. Já no que respeita ao Enem Digital, dos 986 candidatos inscritos nesta modalidade no Piauí, apenas 55,7% fizeram a prova e 44,3%.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Ao todo, 33 municípios piauienses tiveram aplicação do Enem 2021 na modalidade impressa em 414 locais de prova em 4.185 salas. Com relação ao Enem Digital, dois municípios tiveram aplicação em 13 locais de prova com 62 salas.

Para o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o índice de participação no primeiro dia de prova do Enem foi bastante animador mesmo em um contexto de pandemia. “Acredito que o Enem foi um sucesso. Tivemos apenas 26% de abstenção em um período que ainda é de pandemia. Isso é um número significativo, porque, sem o Enem, uma série de outros passos da educação brasileira sofreria atrasos, o que poderia prejudicar ainda mais os jovens que querem ascender ao ensino superior”, afirmou.

Quem não compareceu ao primeiro dia de Enem por estar com sintomas de doenças infectocontagiosas previstas nos editais do exame poderá solicitar a reaplicação por meio da página do estudante no período de 29 a 3 de dezembro. No momento da solicitação, será necessário anexar a documentação que comprove a condição de saúde. A reaplicação ocorrerá nos dias 09 e 16 de janeiro de 2022.

Os gabaritos do Enem 2021 será divulgados pelo Inep até o dia 01 de dezembro.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!