Enem 2021: Piauí terá 47 rotas de distribuição de provas

Um total de 47 rotas de distribuição de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi elaborado pela Secretaria de Segurança do Piauí e os Correios durante reunião realizada nesta sexta-feira (15) dentro do plano de logística da aplicação do exame. As rotas serão necessárias para que malotes com provas e cartões de respostas saiam de Teresina e cheguem aos municípios onde a exame será aplicado. São 94 mil piauienses inscritos para o Enem neste ano.

A coordenadora de operação do Enem nos Correios, Maria dos Santos Vieira, afirmou que essa edição do Enem 2021 exigirá um planejamento mais arrojado porque o Enem digital quanto o Enem presencial serão aplicados nas mesmas datas. “Neste ano as duas formas de aplicação serão nos mesmos dias, por isso estamos nos reunindo para tratar todo planejamento das rotas de distribuição e coleta posterior as provas para que tudo ocorra na mais perfeita ordem”, explicou.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O secretário de Segurança do Piauí, cel Rubens Pereira, destacou que será montado um Centro de Operações Integrado para acompanhar as ações nos dias que antecedem as provas. "Vamos montar novamente o Centro Integrado de Segurança e dentro do nosso planejamento estamos trabalhando para que a operação do Enem ocorra da melhor forma possível para os alunos e instituições envolvidas", garantiu. De acordo com a SSP, mais de 1 mil policiais atuaram para a realização do Exame .

As provas serão aplicadas 21 e 28 de novembro para os estudantes que realizam as inscrições entre os dias 30 de junho a 14 de julho.

Com informações da SSP

