Enem 2021 tem 94 mil alunos piauienses inscritos, o menor número do estado em cinco anos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, nesta sexta-feira (16), os números de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021, por Estado. No Piauí, 92.823 pessoas se inscreveram na modalidade impressa e 1500 na modalidade digital, totalizando 94.323 alunos inscritos no estado.

De acordo com dados do Inep, o Piauí registrou o menor número de inscritos nos últimos cinco anos. Em relação ao ano de 2020, que registrou cerca de 135 mil inscrições, em 2021 houve uma redução de 69%.



É possível perceber uma oscilação no número de inscritos, visto que no ano de 2017 foram cerca de 134 mil inscritos; em 2018 foram 119 mil e, em 2019, 122 mil.



Foto: Marcello Casal/ Agência Brasil



Em todo o país, o Enem 2021 registrou 3.903.664 inscritos, também, o menor número de inscritos desde a reformulação do exame que ocorreu na edição de 2009. Em comparação a 2020, a queda da edição deste ano foi de 35%, já que o Enem do ano passado teve pouco mais de 6,1 milhões de inscrições totais.



A confirmação do total de participantes ocorrerá, em definitivo, somente após o processamento do pagamento das taxas de inscrição. O boleto, no valor de R$ 85, poderá ser pago pelos não isentos até a próxima segunda-feira, 19 de julho. Isentos têm a aplicação garantida.

Compartilhar no

Com informações do InepIthyara Borges

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!