Enem 2021: mais de mil agentes farão a segurança nos dias de prova no Piauí

Para garantir a segurança nos dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021, no Piauí, a Secretaria Estadual de Segurança contará com 1.122 agentes de segurança pública. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (17) durante reunião realizada com as equipes técnicas.



As provas acontecem nos dias 21 e 28 de novembro e contará com 94.323 candidatos inscritos, sendo 92.832 na modalidade impressa e 1.500 na modalidade digital.



(Foto: Divulgação/SSP)

De acordo com major Audivam Nunes, assim como em anos anteriores, a Secretaria contará também com apoio do Centro Integrado de Segurança, juntamente com Guarda Municipal, Correios, FGV, Equatorial e Polícia Federal.



Na reunião, as equipes discutiram também alinhamento e planejamento operacional nos dias que as provas serão realizadas. “A nossa missão é cuidar de toda logística operacional nos dias que antecedem o Enem, como também manter a tranquilidade e a ordem nos finais de semana da avaliação para os alunos e também nos locais de provas”, explicou o major Audivam Nunes.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!