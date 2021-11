Enem 2021: No Piauí, 73 mil candidatos fazem primeira prova neste domingo (21)

Inicia neste domingo (21), em todo o Brasil, o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 94.323 alunos se inscreveram no Piauí. Destes, 92.823 pessoas devem fazer a modalidade impressa e 1.500 a modalidade digital. No entanto, apenas 73 mil candidatos tiveram as inscrições confirmadas e poderão fazer o exame neste domingo.

Neste primeiro dia, os candidatos deverão fazer a redação e responder 90 questões de múltipla escolha divididas entre linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início das provas.

Foto: Assis Fernandes/O Dia

A aplicação do Enem 2021 impresso seguirá o horário de Brasília, conforme descrito abaixo:

Abertura dos portões 12h Fechamento dos portões 13h Início das provas 13h30 Término das provas 1º dia 19h Término das provas 2º dia 18h30

