Em quatro dias de campanha, Hemopi alcança 25% da meta de doação de sangue

No dia 14 de junho, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) lançou uma campanha para incentivar a doação de sangue no Piauí. Em apenas quatro dias, 25% da meta já foi alcançada. Somente em Teresina, até esta quinta-feira (17), 1.096 pessoas compareceram ao hemocentro para doar sangue.



A campanha foi lançada na última segunda-feira, Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue, e segue até o dia 14 de julho. Durante os 30 dias, o hemocentro espera arrecadar quatro mil bolsas de sangue.



Em sua rede social, o Hemopi agradeceu aos piauienses que compareceram ao hemocentro e estão ajudando nessa corrente do bem. “Nosso muito obrigado a todos que ajudaram a chegar nos primeiros 25%. O desafio continua e até o dia 14 de Julho esperamos coletar 4.000 bolsas. Já pensou quantas vidas vamos conseguir salvar?”, disse.



No post, o Hemopi aproveitou para fazer um convite à população que ainda não se dirigiu ao hemocentro. “Então, se você ainda não veio doar sangue, avisa os amigos, a família, o crush, "ur minino e minina tudim" e vem ajudar o Hemopi a encher essa gota”, completou o post.



Junho Vermelho

Durante todo o mês de junho o Hemopi irá realizar ações em alusão ao Junho Vermelho, mês de conscientização sobre a doação de sangue. Devido ao isolamento social, em decorrência da pandemia no novo coronavírus, as doações de sangue reduziram, o que fez cair pela meta de o estoque de bolsas no hemocentro.

Confira a programação:

19/06 – Passeio ciclístico (Uma unidade móvel estará na Ponte Estaiada das 8h às 12h e 14h às 17h).

24/06 – São João do Hemopi (na área externa).

29/06 – Encerramento do Junho Vermelho – Comemoração dia de São Pedro com música e lanche típico

