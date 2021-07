Desafio: Hemopi quer coletar 4 mil bolsas de sangue em 30 dias

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) lançou uma campanha que visa incentivar a doação de sangue no Piauí. Durante 30 dias, o hemocentro espera arrecadar 4 mil bolsas de sangue, em alusão ao Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue, comemorado nesta segunda-feira (14).



Para chamar atenção para o desafio, o Hemopi colocou uma placa gigante em formato de gota fixada em uma das entradas de acesso à via central da ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte da Avenida Frei Serafim. “A cada mil bolsas coletadas, a gota vai sendo preenchida de vermelho. Sabemos que o piauiense é solidário e vai nos ajudar a cumprir essa meta”, explica o diretor do Hemopi, Jurandir Martins.

(Fotos: Elias Fontinele/ODIA)

Por conta da pandemia, as doações de sangue em todo o estado sofreram uma redução de 30% no ano de 2020. Como único hemocentro do Piauí, o Hemopi vem tentando chamar atenção para a importância de manter o banco de sangue sempre abastecido, já que é responsável por abastecer toda a rede pública hospitalar e parte da rede privada.

“Estamos comemorando o Junho Vermelho e ao longo deste mês serão feitas várias ações de conscientização da população sobre a importância de doar sangue de forma regular e também reforçar o nosso estoque em todas as quatro unidades de coleta do Piauí – Teresina, Parnaíba, Floriano e Picos”, esclarece Jurandir Martins.



Para reforçar a ação e ajudar no cumprimento desta meta, está sendo veiculado um VT nas principais emissoras de televisão do estado e também material publicitário em sites e rádios.

Com informações do Governo do Estado

