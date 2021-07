Covid: Governo do Piauí prorroga estado de calamidade pública até 31 de dezembro

O governador Wellington Dias (PT) decidiu prorrogar o estado de calamidade pública em razão da crise sanitária causada pelo coronavírus até o dia 21 de dezembro de 2021. A medida foi confirmada em decreto assinado por ele na última quarta-feira (30) e se justifica pela persistência da pandemia e suas afetações no sistema de saúde em âmbito estadual e nacional.



No decreto, Wellington lembrou que os efeitos do coronavírus se fazem sentir também nas finanças do Estado, causando impactos negativos, “indicando que, apesar do muito que já foi feito em 2020, ainda há um caminho a percorrer em 2021”.



Foto: Reprodução/Diário Oficial do Estado do Piauí

O Piauí se encontra sob estado de calamidade pública desde 19 de março de 2020, quando os primeiros casos de covid-19 foram confirmados no Estado e, pouco depois, vieram as primeiras mortes. Foi neste período que escolas, universidades, faculdades e o comércio geral fecharam suas portas na tentativa de conter o avanço da pandemia.

Pelo novo decreto, o Comitê Científico do COE (Comitê de Operações Emergenciais) deverá avaliar a cada 30 dias as medidas adotadas para se contrapor à disseminação da covid-19 de modo que seja possível a volta à normalidade, especialmente com a vacinação dos piauienses.



Decreto foi assinado pelo governador Wellington Dias - Foto: O Dia

“A constatação da normalidade recomendando a extinção da vigência deste decreto deverá ser submetida ao COE-PI, a ser convocado em sua composição plena”.

A partir da publicação do decreto, o Poder Executivo do Piauí solicitará à Assembleia Legislativa (Alepi) que seja reconhecia a prorrogação do estado de calamidade pública de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Situação da pandemia no Piauí

Nas últimas 24 horas, o Piauí registrou 885 casos confirmados de covid-19 e oito óbitos decorrentes da doença. Do início da pandemia até esta sexta-feira (02), o Estado já contabiliza 297.274 casos de infecção por coronavírus e 6.632 óbitos.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!