Piauí ultrapassa 1 milhão de vacinas aplicadas contra a Covid-19

O Estado do Piauí ultrapassou nesta quinta-feira (01) a marca de 1 milhão de vacinas contra a Covid-19aplicadas desde o início da vacinação. Os números foram atualizados pelaSecretaria de Estado da Saúde (Sesapi), por meio do Vacinômetro.



Ao todo, 1.009.125 piauienses receberam a primeira dose de um dos imunizantes disponíveis no estado. Também estão totalmente imunizados – 349.118 pessoas, possibilitando que 10.54% da população piauiense esteja vacinada.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

O quantitativo de segundas doses aplicadas e registradas, até à tarde desta quinta-feira, foi de 345.914 doses. O secretário lembra a necessidade de se tomar a segunda dose, dos imunizantes que precisam desse reforço, e assim ficar protegido contra o vírus.

“Precisamos que todos que necessitam das duas doses para completar seu ciclo de imunização voltem aos postos de saúde e façam a sua vacina, só assim seu ciclo de imunização será completo”, reforça o gestor.

No Piauí, estão sendo aplicadas também as vacinas da Janssen, que só necessita de uma dose para completar o ciclo de imunização. Até a última atualização do Vacinomêtro 3.204 já receberam a dose desta vacina e estão protegidas contra o novo coronavírus.

Não esqueçam de manter as medidas preventivas, pois ainda estamos em estado de alerta, continue usando as máscaras lavando as mãos, mantendo o distanciamento e desta forma contribuindo para que todos juntos possamos vencer esta guerra contra a Covid-19”, pontua o secretário.

