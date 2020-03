Chuva deixa cidades arrasadas nas Regiões Norte do Piauí

Região já castigada pelas fortes chuvas que têm caído nas últimas semanas, a região Norte do Piauí ficou de novo praticamente debaixo d’água na noite de ontem (15) e na madrugada e manhã de hoje (16). Cidades como Piripiri e Parnaíba registraram um alto volume de chuva, já tendo ultrapassando inclusive toda a média de janeiro e fevereiro.



Na cidade de Piripiri, por exemplo, o Corpo de Bombeiros continua atuando e a situação lá, de acordo com o comandante da Corporação, é de Alerta Amarelo, ou seja, estado de atenção. O Portal O Dia conversou por telefone com o major Rivelino Moura. “Algumas equipes já foram desmobilizadas, mas estamos atuando no serviço urbano, prestando assistência à prefeitura na ajuda às famílias desabrigadas. Mesmo que em menor número, continuamos lá”, diz o major.

Os Bombeiros ainda estão contabilizando o atual número de desabrigados em Piripiri, mas na semana passada, o total de pessoas desalojadas e atendidas pela prefeitura chegou a 400. Vale lembrar que Piripiri encontra-se em zona de risco de inundação com a cheia dos rios que cortam a região. Com as chuvas, a situação fica ainda mais delicada, porque além da subida dos rios, Piripiri já está com seu solo encharcado.

De acordo com o servidor municipal Silvio Rangel, a situação dos moradores não melhorou nos últimos dias. “ Esta noite choveu, mas não deu para alagar. A situação continua a mesma, pessoas ainda estão desabrigadas. O clima está fechado, já choveu hoje mas moderadamente. A cidade de Brasileira decretou emergência devido também as chuvas”, diz Silvio Rangel.



Foto: Reprodução/Whatsapp

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), somente neste mês de março, Piripiri já registra mais que o dobro do volume de chuva de fevereiro, tendo passado seu acumulado dos 500 milímetros. Em Parnaíba, também foi registrado um alto volume de chuva entre ontem e hoje. Conforme o monitoramento do Inmet, a cidade já registra mais de 250 milímetros de volume de chuva em março, ultrapassando inclusive janeiro e fevereiro todo.

Maria Clara Estrêla e Sandy Swamy