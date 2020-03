Chuva forte provoca alagamentos e bloqueia rodovias em Piripiri;

A chuva forte que caiu na noite desta sexta-feira (6) provocou estragos, alagamentos e interditou rodovias federais e estaduais em Piripiri, distante 160 km de Teresina. Um trecho da PI-327, que liga o município ao Açude Caldeirão cedeu, e segue interditada nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou, que devido a abertura de crateras no leito carroçável da BR-343, no trecho sentido Brasileiras, a rodovia também foi interditada.





BR-343 está totalmente bloqueada devido às crateras formadas no asfalto. Foto: PRF Divulgação.

PI-327, que liga Piripiri ao Caldeirão segue interditada. Foto: Divulgação Redes Sociais.









De acordo com o climatologista da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Werton Costa, em apenas dois dias, choveu em Piripiri a média de chuvas que atingiram Teresina no mês de fevereiro. Volume considerado alto.

“Tivemos mais um episódio de precipitação extrema. Somente ontem, choveu 112.02 mm. A chuva de quinta-feira foi de 124 mm. Ou seja, em apenas dois dias, o acumulado foi a média de chuvas em Teresina no mês durante todo o mês fevereiro”, disse.

Há pelo menos sete dias Piripiri vem recebendo um grande volume de chuva. A cidade superou a média de 325 mm e agora está com mais de 400 milímetros de chuva acumulada.

Vídeos gravados por moradores mostram a força de água. Em um deles, é possível ver um homem empurrando um veículo quase submerso. Outro mostra a águia invadindo um prédio comercial.

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, agentes da PRF e o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) foram acionados e realizam trabalho de levantamento para contabilizar os prejuízos.













Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia