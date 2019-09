BR-343 foi a rodovia federal que mais fez vítimas em 2018, diz CNT

A Confederação Nacional dos Transportes (CNT) divulgou nesta quinta-feira (19) o Painel Sobre Acidentes Rodoviários, que traz os dados referentes às ocorrências das rodovias federais que cortam o Brasil durante o ano de 2018. Os dados trazem números detalhados de acidentes, vítimas e outros pontos referentes às ocorrências nas rodovias federais do estado.

No Piauí, a rodovia que mais vitimou pessoas em 2018 foi a BR-343, com 55 mortes contabilizadas. Somados os mortos em acidentes em todas as rodovias federais, foram 159 vítimas fatais, número inferior se comparado com o ano de 2017 (50 vítimas a menos). (Confira mais gráficos no final da matéria)

O relatório mostra que no acumulado de 2007 a 2018 o Piauí teve 2.317 mortes nas rodovias federais. No relatório de 2018, o Piauí ficou em 13º no ranking dos estados que mais tiveram mortes nas rodovias federais.

Ao todo em 2018, segundo os dados do CNT, o estado do Piauí teve 1.367 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado e destes 1.036 tiveram algum tipo de vítima (mortos ou feridos). Comparado com os dados do ano de 2017, houve redução de 170 no número de acidentes.

Na região Nordeste, o CNT contabilizou 14.844 acidentes que resultaram em 1.703 mortes no ano de 2018. A principal causa dos acidentes com vítimas registrados no Piauí é colisão (59,1%), seguida de atropelamento (15,7%), saída de pista (15,1%) e capotamento/tombamento (8,8%).

Um dado interessante no relatório diz respeito aos veículos que mais se envolveram em acidentes, carros e motos quase empatam. Carros saíram com 605 acidentes e motos com 610 acidentes.



Dados da pesquisa são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). (Foto: Arquivo O Dia)

Para obter mais informações sobre os acidentes nas rodovias federais do Brasil, o CNT disponibiliza o Painel CNT de Consultas Dinâmicas de Acidentes Rodoviários , com possibilidades diversas de consultas sobre acidentes no Brasil - nas diferentes regiões e Unidades Federativas.

Os dados são da Polícia Rodoviária Federal e se referem às ocorrências entre 2007 e 2018. É possível realizar pesquisas interativas sobre números gerais e, também, filtrar e cruzar informações. O Painel tem uma versão para ser utilizada em dispositivos móveis, como telefone celular ou tablet.

Rodrigo Antunes