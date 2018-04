Barragem do Bezerro: água tem que baixar mais 4cm para começo dos reparos

O trabalho da força tarefa na Barragem do Bezerro, em José de Freitas, continua intenso no dia de hoje. Pelo menos 200 famílias que viviam no entorno da represa já foram retiradas de suas casas e o nível da água já baixou 8 centímetros nas últimas 24 horas, após a abertura dos sangradouros que deu vazão à água para o Rio Maratoan. No entanto, é preciso que o volume de água na barragem reduza mais 4 centímetros para que o local do vazamento seja fechado.



Gerardo Magela, técnico do Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi) explica que a erosão na parte externa da parede de contenção da barragem teve um pequeno aumento, no entanto o volume de água vazando não aumentou, tendo permanecido o mesmo, o que foi considerado um avanço na minimização dos riscos de rompimento.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Apesar disso e o nível da água ter diminuído, a abertura dos sangradouros para dar vazão à represa causa risco de inundações não só nos quatro municípios vizinhos a José de Freitas. As estradas vicinais que dão acesso à cidade estão cobertas pela água e a situação se agrava ainda mais por conta da chuva que vem caindo estes dias na região, fazendo com que outros açudes que compõem a bacia hidrográfica subam de nível e transbordem.



Foto: Jailson Soares/O Dia

O prefeito de José de Freitas, Roger Linhares, informou que está aguardando a chegada hoje à cidade de um engenheiro especialista em barragens, que coordenará uma varredura ao longo da parede de contenção para determinar o local exato do vazamento. Com relação às famílias desabrigadas, elas estão sendo encaminhadas para duas escolas públicas do município. “Estamos dando todo o apoio estrutural necessário e criando esse cadastro das pessoas atingidas no sentido de evitar danos pessoais e materiais”, finalizou o prefeito Roger Linhares.

Maria Clara Estrêla