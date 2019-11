Após um ano e meio, CRM libera funcionamento da Evangelina Rosa

O Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER) foi desinterditada pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) após passar mais de um ano funcionando aquém de sua capacidade devido a problemas em suas instalações. A desinterdição foi feita na noite de ontem (04) após a vistoria do CRM constatar que todos os itens exigidos para sua liberação estavam sendo cumpridos.



Desde junho do ano passado passado que a MDER vem sofrendo uma série de interdições éticas devido à falta de estrutura para o atendimento humanizado das pacientes. Dentre os problemas detectados pelos órgãos de fiscalização estavam superlotação, estrutura física precária, falta de insumos e medicamentos e deficiência que não permitiam aos profissionais desempenharem suas atividades a contento.

Só este ao, a maternidade já havia sofrido interdição ética por duas vezes: uma em julho, pelo prazo de 30 dias, e uma em agosto, quando o CRM decidiu prorrogar a interdição ética devido ao não cumprimento pela direção da unidade das medidas de adequação determinadas anteriormente. Na vistoria feita naquele mês, o Conselho constatou problemas como descolamento do piso, vazamentos em uma das enfermarias, infiltrações e ausência de leitos disponíveis às parturientes.



Estas deficiências, segundo a presidência do CRM, foram sanadas, o que permitiu a dsesinterdição da maternidade. Na noite de ontem (05) a presidência do Conselho se reuniu com o secretário de Saúde, Florentino Neto, e com o diretor da maternidade, o médico Francisco Macedo para tratar da liberação da unidade.

“A MDER está com regularidade no abastecimento, fluxo financeiro restabelecido, reformas de várias alas e um projeto de reformas contínuas. Estamos dando cumprimento a todos os itens exigidos pelo CRM e elaborando um plano de providências”, afirmou Florentino Neto após a reunião.

Uma das ações diz respeito justamente ao fortalecimento do setor de obstetrícia em outros hospitais da rede próxima a Teresina.

