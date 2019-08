CRM prorroga interdição da Maternidade Evangelina Rosa por mais 60 dias

O Conselho Regional de Medicina do Piauí (CRM-PI) decidiu prorrogar por mais 60 dias a interdição ética da Maternidade Dona Evangelina Rosa, por conta da superlotação e da falta de estrutura física adequada.



A última interdição médica da maternidade havia sido determinada no último dia 3 de julho, pelo prazo de 30 dias. Depois disso, os médicos conselheiros fizeram uma vistoria de avaliação no dia 26 de julho, quando voltaram a flagrar irregularidades, algumas antigas e outras novas.

Em sessão plenária do Conselho, realizada na noite da última segunda-feira (5), o relatório da vistoria foi analisado e os conselheiros decidiram prorrogar novamente a interdição ética, que passa a vigorar a partir desta quarta-feira (7).

Na ala A, por exemplo, os médicos identificaram uma série de problemas graves: ausência de leitos disponíveis, presença de lodo nos banheiros, chuveiro com vazamento em uma das enfermarias, infiltrações nos tetos já com mofo, mau cheiro, cadeiras com revestimentos rasgados e pisos descolando.

Durante a fiscalização o CRM-PI também encontrou uma paciente com recém-nascido prematuro em uma das enfermarias ao lado de uma paciente em tratamento clínico de infecção.

Nas alas B e C, destinadas ao pós-parto, os médicos conselheiros também identificaram uma série de irregularidades, como a ausência de leitos disponíveis, e a estrutura física e mobiliário apresentando as mesmas avarias observadas na ala A.

Havia, ainda, um banheiro com azulejos quebrados. E várias pessoas denunciaram que as refeições oferecidas às pacientes e acompanhantes são insuficientes e de péssima qualidade. De acordo com o CRM-PI, muitas vezes o lanche consiste em meio copo de suco, e o café servido é meio copo de farinha de milho mal cozida, com leite.

Sobre a lotação na unidade, o Conselho explica que ela é causada, sobretudo, por conta da falta de estrutura em maternidades e demais unidades de saúde de Teresina e de municípios do interior, que acabam encaminhando pacientes grávidas para a MDER mesmo sem necessidade.

"No setor de admissão, o CRM-PI presenciou movimento habitual e procura espontânea. Os plantonistas relataram que pacientes são encaminhadas à maternidade com diagnósticos não condizentes com a realidade, falsos trabalhos de parto, idades gestacionais mal calculadas ou apenas para realização de ultrassonografias. No centro obstétrico e centro cirúrgico, os plantonistas relataram a péssima qualidade do instrumental cirúrgico e fios. No repouso masculino não havia chuveiro, devido a um problemas de infiltração, e os lençóis não são trocados regularmente", relata o CRM-PI.

No Berçário, UCINCO e UTI neonatal encontravam-se sem vagas disponíveis. Havia vários berços aquecidos e incubadoras quebrados no corredor. Na UTI Materna também sem leitos disponíveis.

Na parte estrutural do prédio do prédio, a reforma para ampliação da UTI encontrava-se sem trabalhadores. Havia muito entulho e poeira. Para a assistência neonatal, observa-se material insuficiente e deteriorado, além de contaminados, como exemplos, sensor de temperatura, máscaras para reanimação, prongas, oxímetros, respirador manual, principalmetente para prematuros, e quando tem, estes estão muitas vezes em péssimas condições.

Além disso, havia número insuficiente de pediatras em relação proporcional aos leitos nas unidades UCINCO/Canguru, conforme Portaria 930/2012, do Ministério da Saúde.

Frequentemente faltam lençois, havendo a necessidade do profissional médico levar de casa para atender as suas necessidades. Também foi registrado número insuficiente de leitos para repouso médico, ficando o médico sem local de repouso no setor. Falta de plantonistas para assistência em enfermaria conforme portaria 930/12, sendo a responsabilidade transmitida para o plantonista do Centro Obstétrico já sobrecarregado.

Frequentemente, pacientes com indicação de UCINCO e UTI Neonatal permanecem em sala onde houve o parto, mesmo intubados e em ventilação mecânica por falta de vagas. Equipe assistencial insuficiente, desde pediátrica até enfermagem. Estes pacientes, que aguardam vagas nas salas do complexo, correm diretamente risco de vida por permanecerem isolados dentro das salas por falta de assistência e ambiente próprios.

O CRM-PI considera que existe uma incapacidade do Governo do Estado e da diretoria da maternidade para resolução dos problemas detectados e espera que assim que notificados os problemas sejam sanados.

Cícero Portela