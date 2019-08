Lançamento do edital do concurso da Alepi é adiado para próxima semana

Previsto para acontecer hoje (26), o lançamento do edital do concurso público para contratação de novos servidores da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi), organizado pela Comissão Permanente de Seleção (Copese) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), foi adiado para a próxima semana (02).

Segundo a instituição, não foi possível concluir o documento com as regras do certame a tempo, por isso o atraso, mas o lançamento deve acontecer. A expectativa é que o concurso ofereça, ao todo, 41 vagas distribuídas entre os níveis médio e superior, com salário que vão de R$ 2030,14 a R$ 4068,39, respectivamente.



Foto: O Dia

A assinatura do convênio entre UFPI e Alepi para realização do certame foi assinado no dia 12 de agosto, no gabinete do presidente do legislativo estadual, Themistocles Filho (MDB). “Várias pessoas na Assembleia se aposentaram, então vamos preencher essas vagas via concurso público”, disse o deputado, pontuou.

Entre as áreas de formação contempladas na seleção de novos servidores estão: Bacharelado em Direito, Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Bacharelado em Ciências Contábeis, Bacharelado em Ciências da Computação, Bacharelado em Biblioteconomia ou Curso Superior com conhecimento em Redação e Revisão de Textos.

Breno Cavalcante