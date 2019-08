Alepi e UFPI assinam convênio para realização de concurso público

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Themístocles Filho (MDB), e o reitor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Arimateia Dantas, assinaram um convênio para a realização de concurso público para contratação de novos servidores efetivos para a Alepi. Ao todo, serão 41 vagas para cargos de nível médio e superior, com salários de até R$ 4 mil.

Na ocasião, o presidente da Alepi também recebeu em audiência o senador Elmano Ferrer (Podemos) e o deputado Federal Marcos Aurélio Sampaio (MDB), para solicitar o empenho dos dois parlamentares para a liberação de mais recursos para melhorar a estrutura do Hospital Universitário.

“O que o povo quer é saúde e qualidade de vida. É isso que o povo quer. O Hospital Universitário já é um bom Hospital, mas precisamos melhorar ainda mais a quantidade de UTI's para que os médicos possam operar mais gente. Tivemos uma conversa com o deputado federal Marcos Aurélio e com o Elmano Ferrer e eles se comprometeram e destinar emendas para o Hospital Universitário do estado do Piauí”, adiantou o presidente.

Na oportunidade, o deputado federal Marcos Aurélio (MDB) falou sobre a liberação de recursos para a saúde. “A gente entende a importância do hospital Universitário, que além de um bom atendimento nas mais diversificadas áreas, também serve como hospital escola para a formação de excelentes profissionais", afirmou Marcos Aurélio.

"Vamos viabilizar emenda parlamentar para a ampliação dessas UTI's no hospital Universitário. Desta forma, aumentaremos ainda mais a possibilidade de realização de cirurgias e com isso vamos melhorar a vida da nossa população, com tranquilidade e mais saúde”, disse.

O reitor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Arimatea Dantas, solicitou apoio da bancada federal do Piauí para a instalação de mais UTI’s no Hospital Universitário.

Nathalia Amaral, com informações da Alepi.