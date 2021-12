Após chuvas, Chesf dobra vazão da barragem de Boa Esperança

As chuvas que atingem o Sul do Piauí nos últimos dias fizeram com que a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) prepare a elevação da vazão da Barragem de Boa Esperança, no município de Guadalupe. O anúncio foi realizado pela Chesf nessa terça-feira (28) através de comunicado oficial.

Leia também: Enchente em Uruçuí: decreto de situação de emergência é publicado

“A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) elevará a vazão defluente do Reservatório de Boa Esperança, no Piauí, para 1.000 metros cúbicos por segundo”, disse a Companhia. A mudança praticamente dobrará a vazão do reservatório, que atualmente funciona com 576 m³/s de vazão.

Foto: André Schuler / Chesf

De acordo com os monitoramentos realizados pela Chesf, o volume útil do reservatório subiu para 69,9%, segundo uma medicação atualizada na última segunda-feira (27). O aumento da vazão, contudo, poderá sofrer alteração por conta das condições de clima e a vazões apresentadas pelo Rio Parnaíba.

“As medidas estão em consonância com as regras e procedimentos operacionais estabelecidos e se deve por causa da incidência de chuvas na Região, que elevaram o nível do Reservatório”, acrescenta o comunicado.

Chuvas no Sul do Piauí

O grande volume de precipitações registradas no Sul do Estado provocou a cheia do Rio Parnaíba na cidade de Uruçuí no último sábado (25). Várias famílias estão desabrigadas e um trecho da PI-247 que liga os municípios de Uruçuí e Ribeiro Gonçalves rompeu com a força das águas.

Foto: Neto Fotografia



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no