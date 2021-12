Em Uruçuí, Rio Parnaíba transborda e famílias ficam desabrigadas

O município de Uruçuí, localizado na região do Piauí (a 450 Km de Teresina), vive uma das maiores enchentes do Rio Parnaíba dos últimos tempos. Com as fortes chuvas que atingem a região desde o dia 25 de dezembro, o Rio transbordou, famílias ficaram desabrigadas e casas já desabaram.



Na manhã deste domingo (26), algumas residências ficaram submersas e, pelo menos, cinco casas caíram. A cidade de Benedito Leite, e outros seis municípios do Maranhão, também vivem a mesma situação.



(Fotos: Reprodução/Netto Fotografia)

A Prefeitura de Uruçuí usou as redes sociais para divulgar um vídeo onde mostra a situação da cidade. Na publicação, é possível ver casas praticamente submersas e ruas alagadas.



“O Rio Parnaíba está transbordando há dois anos. A chuva chegou trazendo alegria para pescadores e agricultores da região, mas também prejuízo para algumas famílias que moram na região da ribeirinha. Esta é uma das maiores enchentes do Rio Parnaíba, desde 1926”, diz a publicação.



Uruçuí e mais 182 municípios estão sob alerta de chuvas intensas desde ontem (26) e devem ficar assim até esta segunda (27), segundo prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As regiões Sudeste, Centro-Norte e Sudoeste do Piauí devem registrar chuvas e ventos intensos.



