Pesquisa do IBGE traz Piauí como 3º maior produtor de mel do Brasil

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou os resultados da Pesquisa da Produção da Pecuária Municipal 2018 (PPPM), que fornece informações sobre as atividades pecuárias existente nos municípios do Brasil referente ao ano de 2018.

No Piauí o destaque desta edição ficou para a produção de mel de abelha, que alcançou a maior produção da história atingindo cerca de5.224.833 Kg, o que representa 12,3% da produção nacional.

Os números colocam o Piauí como o terceiro maior estado produtor de mel do Brasil ficando atrás apenas dos estados do Rio Grande do Sul (15,2%) e do Paraná (14,9%). O resultado de 2018 segue a tendência de crescimento registrada pelo IBGE. Do ano de 2017 para 2018 verificou-se um aumento da produção de mel no Piauí em cerca de 820 mil quilos, o equivalente a 18,62%.

O município de Picoslidera a produção do estado, com 457.815 quilos, o equivalente a 8,76% da produção total do Estado, seguido de Simplício Mendes, com 397.818 quilos.

Municípios do piauí que mais produziram mel no ano de 2018. (Foto: reprodução IBGE)

No retrospecto dos últimos dez anos (2009 a 2018), o crescimento foi um pouco maior, de cerca de 22,13%, tendo passado de 4.278.146 quilos em 2009 para 5.224.833 quilos em 2018, o equivalente a um aumento da produção de mel em aproximadamente 950 mil quilos.



Apesar do crescimento, a produção de mel no Piauí , entretanto, sofre com a interferência climática, dependendo sobremaneira de um bom período de chuvas o que permite uma boa floração para que as abelhas possam atuar na fabricação do mel .

O relatório do IBGE mostra em um gráfico que nos anos de seca intensa a produção caiu e recuperou-se bem nos anos com um bom nível de chuva.





Além do mel, o relatório do instituto também traz os dados referentes aosrebanhos bovino e caprino. Em 2018 o Piauí encerrou o ano com um efetivo de rebanho bovino da ordem de 1,46 milhão de unidades, o equivalente a cerca de 0,69% do total do país, o que coloca o Estado na 19ª posição dentre as unidades da Federação.



O município do Piauí com o maior efetivo bovino em 2018 foi Parnaguá, que contava com 42.739 cabeças, 2,92% do total do Estado, seguido de Corrente, com 30.258 cabeças, o equivalente a 2,07% do total.



O maior efetivo bovino do país estava no Estado do Mato Grosso, que detinha 30,19 milhões de unidades, representando 14,14% do total.

Na análise comparativa dos dez últimos anos (2009 a 2018) houve queda de 12,95% no efetivo bovino do Estado, o equivalente a uma diminuição do rebanho em cerca de 218 mil cabeças no período.

As dificuldades que essa atividade apresenta para os pequenos e médios produtores é o principal fator da queda, já que exige custos elevados de manutenção, bem como decorrentes das constantes estiagens que assolam o Estado.

Na produção de caprinos o Piauí encerrou 2018 com 1,83 milhão de cabeças de caprinos, o equivalente a 17% do total do rebanho do país, o que coloca o Estado na quarta posição dentre os Estados. O maior rebanho caprino do Brasil está na Bahia, com 3,2 milhões de cabeças, quase um terço do efetivo total do país.



O município do Piauí com o maior efetivo caprino em 2018 foi Dom Inocêncio, que contava com 82.387 cabeças, 4,49% do total do Estado, seguido de São Raimundo Nonato, com 45.518 cabeças, o equivalente a 2,48% do total.



De 2017 para 2018 verificou-se um pequeno aumento do rebanho caprino no Piauí em cerca de 23 mil cabeças, o equivalente a 1,3%.

Contudo, numa série histórica dos últimos dez anos (2009 a 2018), temos que o crescimento foi bem mais relevante, de cerca de 32%, tendo passado de 1,38 milhão de cabeças em 2009 para 1,84 milhão de cabeças em 2018, o equivalente a um aumento do rebanho em cerca de 446 mil unidades, motivada pela substituição da criação de animais de grande porte pela de animais de médio porte.





Com informações do IBGERodrigo Antunes