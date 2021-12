Conheça Bárbara Soares

Bárbara Silveira Soares, conhecida como Bárbara Soares, formou-se em medicina em 2019 pelo Centro Universitário (Uninovafapi), em Teresina. Com médica, atuou nos municípios de Miguel Alves, Nossa Senhora dos Remédios e Demerval Lobão.



Bárbara Soares é a filha mais velha do ex-prefeito Firmino Filho com a deputada Lucy Soares. Os irmãos são Bruno Silveira e Cristina Silveira.

Foto: Reprodução/Instagram

Bárbara Soares casou-se com o advogado Breno Macedo no dia 11 de outubro do ano passado. Eles oficializaram a união em cerimônia intimista e restrita a familiares e amigos mais próximos no próprio apartamento do casal.

Bárbara foi a primeira pessoa da família a reconhecer o corpo de Firmino Filho, no dia 06 de abril deste ano. Ele foi encontrado sem vida no edifício comercial Manhattan River Center, na Zona Leste de Teresina.

No dia 13 de dezembro de 2021, filiou-se ao partido Progressistas. A jovem médica segue na sigla para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí em 2022, no lugar da própria mãe, Lucy Soares, que não deve disputar a reeleição.

