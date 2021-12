Filha de Firmino se filia ao Progressista e deve ser candidata a deputada no lugar da mãe

A filha do prefeito Firmino Filho, Bárbara Soares, se filiou ao Progressista na manhã desta segunda (13). A jovem médica se filia ao PP para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Piauí em 2022, no lugar da própria mãe, Lucy Soares, que não deve disputar a reeleição. Sob forte comoção a jovem chega ao seu primeiro partido político da vida com a mensagem de esperança e de continuidade do sonho de Firmino Filho. Bárbara e Lucy se emocionaram durante a execução do hino de Teresina, no início da solenidade, e por vários momentos a comoção tomou conta da sede estadual do Progressistas, onde o evento foi realizado. Participaram da solenidade o Ministro-Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, além dos deputados federais Átila Lira e Iracema Portela além de diversas lideranças ligadas às gestões de Firmino Filho em Teresina.



Em sua primeira entrevista, Bárbara lembrou a ligação muito forte de Firmino Filho com a cidade de Teresina e confirmou que trabalhará para fortalecer legado do Pai. "Agradeço muito a receptividade que estou tendo aqui no Progressistas e quero junto caminhar para a criação de um Piauí melhor. Não é o momento de falar de candidatura e sim de filiação. Nunca meu pai imaginou nem no seu melhor sonho, nem no pior pesadelo que eu estaria aqui hoje, mas estou firme com o coração cheio de gratidão para trabalhar na construção de um Piauí melhor. É uma forma de manter o legado vivo, Teresina respira Firmino Filho, por cada canto da cidade o meu pai está presente”, declarou a jovem médica.

Já o ministro Ciro Nogueira valorizou o momento de renovação da política estadual e destacou que a filha de Firmino terá esse papel de "oxigenar" com novas ideias a política piauiense. “Nosso estado está em um momento de renovação, novas lideranças, pessoas que tem uma história de serviço prestado. Acho que ninguém na nossa capital tem uma história mais bonita que o nosso ex-prefeito Firmino e esse legado será continuado com a nossa querida Bárbara, ela será deputada estadual. A Lucy vai ter um papel muito importante nessa eleição, vai depender muito da população se ela será candidata. As pesquisas e a vontade da população vão definir”, concluiu Ciro.

Foto: Tarcio Cruz

Lucy nega desistência

Já a deputada estadual Lucy Soares, durante entrevista, negou que tenha desistido de disputar a reeleição. Nos bastidores a parlamentar decidiu não buscar se reeleger devido a uma forte resistência enfrentada junto a lideranças que apoiavam Firmino. De acordo com Lucy a chegada de Bárbara dá início a um novo projeto de Piauí. “Desistir nunca, jamais vou deixar de lutar pelo Piauí. Nós estamos sim começando uma jornada de um Piauí melhor, tenho certeza de que esse é o caminho que Firmino gostaria que seguíssemos, não existe desistência, estamos nos unindo por um Piauí melhor”, finalizou a deputada.

Foto: Tarcio Cruz

