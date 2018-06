Concurso do MP-PI terá vagas para psicólogo, médico, engenheiro e mais

O Ministério Público do Estado oficializou na última segunda-feira (18) o contrato com o Cebraspe (Cespe/UnB) para a realização do 3º concurso público para provimento do quadro de servidores efetivos do órgão, que deve disponibilizar 26 oportunidades, sendo 17 para o cargo de técnico ministerial e 9 para analista ministerial.

O procurador-geral de Justiça Cleandro Alves de Moura assinou o contrato com o Cebraspe no início desta semana (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

O portal O DIA obteve com exclusividade a informação de que para o cargo de analista, que exige formação superior, o certame abrirá oportunidades para profissionais de engenharia civil, psicologia, medicina, direito e tecnologia da informação.

Já para disputar o cargo de técnico ministerial exige-se apenas formação de nível médio.

A previsão é que o edital seja lançado em julho, e a estimativa do procurador-geral de Justiça, Cleandro Moura, é que as provas sejam aplicadas em setembro.

Desde o último dia 6 de junho o portal O DIA havia adiantado, em primeira mão, que a banca escolhida foi o Cespe (Centro de Seleção e de Promoção de Eventos). A informação foi obtida com exclusividade pel'O DIA e reproduzida por outros veículos.



O Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) é a organização social vinculada ao Cespe/UnB que é responsável por planejar, organizar, executar e acompanhar concursos públicos.



