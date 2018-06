Cespe é escolhida para organizar o concurso do Ministério Público do Piauí

O Ministério Público do Estado do Piauí definiu a Cebraspe (Cespe/UnB) como a organizadora do próximo concurso público que será realizado pela instituição, com oferta de cargos de analista e técnico.



Na terça-feira (5), foi publicado o termo de ratificação, por meio do qual o procurador-geral de Justiça do Piauí, Cleando Alves de Moura, confirmou a contratação direta, por dispensa de licitação, de uma entidade especializada na organização e execução de concurso público. O nome da banca, porém, ainda não havia sido informado, e foi obtido em primeira mão pela reportagem do portal O DIA, na manhã desta quarta.

Em fevereiro, o MP-PI definiu que serão ofertadas, inicialmente, 26 oportunidades, sendo 17 para técnico ministerial e 9 para analista ministerial. Além disso, haverá formação de cadastro de reserva, para posterior contratação, a critério do Parquet.



O último concurso para técnico e analista realizado pelo MP-PI teve edital lançado há quase sete anos, em outubro de 2011, com provas aplicadas em janeiro de 2012. E a banca organizadora também foi a Cespe/UnB (veja o edital da edição anterior).

Cícero Portela