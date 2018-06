MP-PI quer aplicar provas de concurso até setembro

O procurador-geral de Justiça do Piauí, Cleandro Alves de Moura, afirmou ao portal O DIA que a intenção do Ministério Público Estadual é que as provas objetivas do concurso público para analista e técnico ministerial sejam aplicadas no mês de setembro deste ano.

Esta semana, o portal O DIA informou em primeira mão que a Cebraspe (Cespe/UnB) foi a banca escolhida pelo Parquet para organizar o certame.

O procurador-geral de Justiça do Piauí, Cleandro Alves de Moura (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Segundo Clenadro, o edital deve ser divulgado no mês de julho ou, no mais tardar, até o início de agosto.

O procurador-geral de Justiça também revelou que a comissão interna do concurso cogitou contratar a Fundação Getúlio Vargas (FGV), mas, ao final, o Cebraspe foi a banca escolhida. "No início, havia essas duas instituições, mas nós optamos pelo Cespe", afirma.

O concurso deve oferecer 26 oportunidades iniciais, sendo 9 para analista ministerial e 7 para técnico ministerial. Além disso, haverá formação de cadastro de reserva, para que o MP-PI possa nomear outros classificados, ao seu critério, enquanto durar o prazo de validade do certame.

"Após a contratação, nós vamos encaminhar [para a banca] a relação dos cargos que nós temos, com as respectivas atribuições. Então, eles vão fazer um edital contendo todos os detalhes, mandarão para a Procuradoria e nós confirmamos ou pedimos alguma retificação, dependendo de como venha, e aí sim é que lança o edital, e abre o prazo de inscrições. Eu acredito que em julho deve ser publicado o edital e até setembro a prova é realizada", afirma Cleandro.

Concurso de remoção



O procurador-geral de Justiça ainda informou com exclusividade ao portal O DIA que, antes da nomeação dos aprovados neste novo concurso público, o MP-PI deve realizar um concurso interno de remoção, para permitir a quem já é servidor da entidade mudar seu local de lotação.

A tendência, portanto, é que os novos servidores sejam lotados em Promotorias situadas no interior do estado.

Vencimentos

A remuneração inicial para o cargo de técnico ministerial do MP-PI é de R$ R$ 4023,03, podendo chegar a R$ 7.174,99, no nível mais elevado. Enquanto o cargo de analista ministerial tem vencimento inicial de R$ 6241,11, podendo chegar a R$ 11.130,88.

O último concurso para técnico e analista realizado pelo MP-PI teve edital lançado há quase sete anos, em outubro de 2011, com provas aplicadas em janeiro de 2012. E a banca organizadora também foi a Cespe/UnB (veja o edital da edição anterior).



