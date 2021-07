Violência psicológica contra mulher passa a ser crime no Brasil

Foi sancionado, nesta quarta-feira (28), o projeto de lei que tipifica o crime de violência psicológica contra a mulher. O texto foi aprovado no Congresso e passa a ser incluído no Código Penal. A deputada federal Margarete Coelho (PP), uma das autoras do projeto, comemorou a aprovação e publicou em sua redes social a notícia.



O projeto é de autoria das deputadas federal Margarete Coelho (PP-PI), Soraya Santos (PL-RJ), Carla Dickson (Pros-RN) e Greyce Elias (Avante-MG) (Foto: Reprodução/redes sociais)

A lei destaca crime de violência psicológica como:

"Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação".



A punição ao agressor para o crime será de reclusão de seis meses a dois anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. O projeto foi aprovado pela Câmara em junho deste ano e pelo Senado em julho , criando o Programa do X Vermelho, que possibilita à mulher denunciar se está sendo vítima de violência e pedir ajuda em órgãos públicos e entidades privadas.







