Preço da cerveja vai aumentar a partir de outubro, anuncia Ambev

O preço da cerveja vai aumentar a partir do mês de outubro, anunciou a Ambev, empresa proprietária da Skol, Brahma, Antarctica, Bohemia e Stella Artois. O comunicado foi realizado pela cervejaria a donos de restaurantes e obtido pela Folha de S. Paulo. A alta nos preços da bebida deve atingir todo o país.

O aumento, segundo a Ambev, deve ficar entorno de 5%, conduto, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) espera um aumento ainda maior, levando em consideração a inflação de 10% acumulada nos últimos 12 meses.

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Ambev explicou ainda no comunicado que “os reajustes podem variar entre regiões, marcas, embalagens e segmentos” e que “em um primeiro momento, o impacto do aumento de preços deve ser menor na demanda, porque ocorre em um momento de retomada de diversos eventos e com a aproximação das festas de fim de ano”, afirma.

A cervejaria que controla 60% do mercado nacional do produto, justificou o aumento pela variação da inflação, variação de custos, câmbio e carga tributária.

Com informações da Folha de S. Paulo

