DJ Ivis é preso no Ceará após divulgação de vídeos de agressões

O DJ Ivis foi preso na tarde desta quarta-feira (14) no estado do Ceará após a divulgação de vídeos onde o artista aparece com agressões contra a ex-esposa, Pamella Holanda. O anúncio da prisão foi feira pelo governador do Ceará, Camillo Santana (PT).

“Acabo de ser informado pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis, no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada há pouco pela Justiça. Que responda pelo crime cometido”, postou o governador no Twitter.

