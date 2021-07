DJ Ivis: Pamella Holanda recebe apoio de artistas após agressões; veja

Artistas como Xand Avião, Solange Almeida, Zé Vaqueiro e Taty Girl, se manifestaram em apoio a ex-mulher do DJ Ivis, Pamella Holanda, após publicação de vídeos em que ela aparece sendo agredida pelo ex-marido na frente da filha e outras duas pessoas, em Fortaleza. As agressões teriam ocorrido no início deste mês.

Poucas horas depois da repercussão das imagens na internet, Xand anunciou a saída de DJ Ivis da produtora Vybbe, que também administra as carreiras de Zé Vaqueiro, Nattan e Priscila Senna.

Ivis é produtor de Xand Avião desde a época do Aviões do Forró e, neste ano, se lançou como artista, tendo sucesso nacional com músicas como "Volta Bebê, Volta Neném" e "Esquema Preferido".

Em defesa, cantor divulgou um comunicado dizendo que ele e Pamella não viviam "uma relação saudável há algum tempo". Em uma série de vídeos divulgados em suas redes sociais, o músico confirmou as agressões e disse que vinha sendo ameaçado, sem detalhar como.

Além dos vídeos, Pamella Holanda também divulgou fotos do seu rosto e pernas após as agressões. Depois disso, ela não comentou mais o caso nas redes sociais.

Uma câmera de segurança da residência registrou o momento em que DJ Ivis agride a ex-mulher na frente da filha e de outras duas pessoas, em Fortaleza. Ele dá puxões de cabelo e socos em Pamella, que registrou um boletim de ocorrência junho.

