Incêndio atinge região de São Raimundo Nonato e ameaça Serra da Capivara

Um incêndio de grandes proporções vem atingindo a zona rural de São Raimundo Nonato, desde a tarde de terça-feira (07). O fogo ameaça atingir residências da região e está se aproximando do Parque Nacional Serra da Capivara.

De acordo com a Tenente Beatriz, do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas ontem (07) e no momento estão se deslocando ao local, a fim de controlar o incêndio na região. Até a manhã desta quarta-feira (08), o fogo está a cerca de 8 quilômetros da Serra da Capivara.



(Foto: Divulgação/Secretaria do Meio Ambiente de São Raimundo Nonato)

Segundo a Prefeitura de São Raimundo Nonato, o incêndio tem sido combatido por quinze pessoas de equipes de brigadistas, com apoio do Instituto Chico Mendes (ICMBio).



(Foto: Divulgação/Redes Sociais)

Em nota divulgada na noite de terça-feira (07), a prefeitura do município pontua que as medidas necessárias já estão sendo tomadas para combater os incêndios.



Confira a nota na íntegra:



A Prefeitura de São Raimundo Nonato, por meio da Secretaria do Meio Ambiente comunica que está tomando todas as medidas necessárias para o controle do fogo que assola a região da Serra dos Gringos. A força tarefa conta com o apoio da Brigada do PrevFogo do ICMBio que está no combate às chamas desde o início da tarde. Comunica também que as demais Secretarias do Município estão sendo mobilizadas para prestar atendimento às famílias atingidas pelo desastre. Além disso, foi acionado o Corpo de Bombeiros Militar do Estado que, nas próximas horas, deve chegar a nossa cidade para ajudar os brigadistas no controle do incêndio.



