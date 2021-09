Bombeiros evitam que fogo chegue a Serra da Capivara; incêndio iniciou com limpeza de roça

O incêndio que vem se alastrando pela região de São Raimundo Nonato e atingiu parte do Parque Nacional Serra da Capivara foi causado por uma limpeza de roça. De acordo com André Landim, secretário de Meio Ambiente do município, no momento não há risco de o fogo atingir outras partes da Serra da Capivara.

“Do lado do parque, nós já conseguimos controlar, o fogo agora está se dirigindo para outros locais”. O secretário conta ainda que o fogo foi em direção à BR-020 até a PI-140 e atingiu algumas residências da região. “Uma casa foi completamente atingida pelo fogo e duas outras residências foram apenas cercadas”, afirma.







(Foto: Divulgação/Prefeitura São Raimundo Nonato)

No momento, a prefeitura vem se mobilizando junto ao Instituto Chico Mendes e o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), além de contar também com o apoio da população que está auxiliando no combate.



"Lá temos todo maquinário da prefeitura, tratores e caminhão-pipa. A gente espera que consigamos controlar esse incêndio nesta noite, estamos trabalhando 24 horas para que isso aconteça”, finaliza André Landim.







Ithyara Borges

