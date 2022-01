Vídeos: Em Oeiras, moradores registram alagamentos em vários pontos da cidade

As fortes chuvas que estão atingindo todo o território piauiense vem fazendo estragos em vários municípios. Muitas famílias foram desalojadas e algumas até mesmo perderam suas residências por conta do risco de deslizamentos. Em Oeiras, moradores registram os alagamentos que vem ocorrendo por toda a cidade.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que diversos locais da cidade foram afetados, entre eles o bairro Arizona, a Avenida Duque de Caxias, a BR-230 e o Centro de Oeiras. Em um dos vídeos, é possível ver um carro sendo arrastado pela água. Em outro, um popular mostra o alagamento que ocorreu no Memorial 24 de Janeiro.







Em nota divulgada à imprensa, a Prefeitura de Oeiras informou que já está monitorando as áreas que estão em situação de risco e verificando quais foram os danos materiais. Além disso, a prefeitura afirma ainda que está realizando os reparos necessários para garantir segurança à população.



Confira a nota na íntegra:

Sobre a forte chuva que atingiu a cidade nesta segunda-feira, 03, a Prefeitura de Oeiras informa que está monitorando as áreas em situação mais crítica, mapeando as principais ocorrências com danos materiais e concentrando esforços para solucionar os problemas nos trechos danificados em todas as regiões do município.

As ações do poder público são para acelerar a resolutividade dos problemas e minimizar os impactos causados pela chuva, realizando as intervenções e reparos necessários para garantir mais tranquilidade e segurança à população.



Ithyara Borges