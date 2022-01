Vídeo: açude rompe em Fronteiras devido às fortes chuvas

O Açude da Boa Vista, localizado no município de Fronteiras, a 410 km de Teresina, rompeu a parede do sangradourona tarde deste domingo (02). Vídeos gravados por populares mostram o momento do rompimento do reservatório.

Também conhecido como Açude do Pedoca, o reservatório localizado nas proximidades das comunidades São Gonçalo e Sítio Catolé rompeu devido às fortes que caíram na região nos últimos dias.





Segundo a Polícia Militar do município, as águas do açude não chegaram a atingir nenhuma propriedade no seu entorno.

De acordo com o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), o reservatório é de responsabilidade do município de Fronteiras. Já a barragem Barreiras, de responsabilidade do órgão federal, subiu 4 metros devido às chuvas. O reservatório tem capacidade total de 52 milhões de metros cúbicos. Apesar disso, não há risco de rompimento.





