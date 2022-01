Litoral: homem é executado com 15 tiros em Cajueiro da Praia

Um homem identificado como Roberval Félix da Silva, de 28 anos, foi executado com, pelo menos, 15 tiros em frente à sua residência. O crime aconteceu por volta das 18h deste sábado (08), em Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia, litoral do Piauí.



Segundo informações, Roberval estava em frente à sua casa quando um veículo de cor preto se aproximou e um dos ocupantes efetuou diversos disparos contra a vítima. Pelo menos 15 tiros atingiram Roberval, que morreu ainda no local. Roberval era natural de Moreno, no estado de Pernambuco.

Após o crime, o carro foi embora. A Polícia fez diligências, mas ainda não há pistas de quem possam ser os atiradores. O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para remover o corpo.

