Parnaíba: homem é executado com 10 tiros no litoral do Piauí

Um homem identificado apenas pelas iniciais T. da S.R., de 27 anos, foi executado com pelo menos 10 tiros no município de Parnaíba (a 333 km de Teresina). Essa é a primeira morte violenta registrada em 2022 no litoral. O crime aconteceu por volta das 17h30 desta segunda-feira.



(Foto: Reprodução/redes sociais)

O Centro de Operações Policiais Militares (Copom) recebeu uma denúncia de um homicídio no bairro Mendonça Clark, na Pousada Nossa Senhora das Graças. A vítima T. da S.R foi alvejada por cerca de dez disparos de arma de fogo e morreu ainda no local. Os disparos foram efetuados por um elemento desconhecido, que até o momento não foi identificado.



(Foto: Ilustrativa/Jailson Soares/ODIA)

As viaturas da Força Tática da Operação Impacto foram acionadas, juntamente com o reservado e do CPA para isolar o local do crime. A Força Tática fez rondas no local do homicídio, mas não localizou o suspeito da execução.



Desde o início de novembro de 2021, as equipes da Força de Segurança reforçam o policiamento nos municípios de Parnaíba e Cajueiro da Praia, que vem enfrentando uma onda de violência cometida por grupos criminosos.



De acordo com o Comandante do 2° Batalhão da Polícia Militar em Parnaíba, tenente-coronel Erisvaldo Viana, nesta segunda (03), a cidade estava há 17 dias sem nenhum homicídio registrado.



