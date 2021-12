Força Tarefa deflagra operação contra grupos criminosos em Parnaíba e Cajueiro da Praia

A Força Tarefa de Segurança Pública no Piauí deflagrou, na manhã desta quarta-feira (22/12), a Operação Desmonte 2. A ação de repressão a bandos criminosos atuantes nas cidades de Parnaíba e Cajueiro da Praia é uma resposta de combate aos inúmeros crime que vêm acontecendo no litoral do Piauí.

No início do novembro deste ano, equipes da Força de Segurança foram enviadas ao litoral para reforçar o policiamento nos municípios de Parnaíba, e sobretudo, em Cajuiero da Praia, que vem enfrentando uma onda de violência. O prefeito da cidade, Felipe Ribeiro chegou, inclusive, a enviar um ofício à Secretaria de Estado da Segurança solicitando reforços.

(Fotos: Divulgação/Polícia Federal do Piauí)

Foram cumpridos 11 Mandados de Busca e Apreensão e oito Mandados de Prisão expedidos pela Justiça Criminal das comarcas de Parnaíba e Luís Correia. Os mandados foram cumpridos em Parnaíba, incluindo Ilha Grande de Santa Isabel, e em Cajueiro da Praia.



Na ocasião foram apreendidas armas de fogo, munição, bens e valores em espécie, além de conteúdo probatório de outros crimes atribuídos aos investigados. Os presos estão sendo interrogados e autuados na Central de Flagrantes (DRPC/PHB/PI) e depois serão transferidos para o sistema prisional.



Os policiais chegaram a encontrar armas, centenas de munições, drogas e balança de precisão.

Aproximadamente 120 policiais integrantes das Polícias Federal, Penal, Rodoviária Federal, Militar e Civil. A Operação conta com equipes táticas especializadas do TOR-BPRE, RONE, GPT, CORE, FEISP, Força-Tática, Canil-PM, BOPE.



O nome Operação Desmonte faz alusão às ações ostensivas que vêm sendo desenvolvidas sistematicamente pela Força-Tarefa para desarticular organismos criminosos atuantes no litoral do Piauí.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Polícia Federal do Piauí