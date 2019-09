Palmeiras vence o Fluminense e chega próximo aos líderes da tabela

O Palmeiras conseguiu uma vitória importante contra o Fluminense no jogo desta terça-feira (10), no Allianz Parque. Vencendo por 3 a 0, o time palmeirense conseguiu voltar a brigar pela liderança do Campeonato Brasileiro. O jogo valeu pela 16ª rodada da competição e deixou o time com 36 pontos, a dois do vice-líder Santos e a três do Flamengo, primeiro colocado.

Já o time tricolor, com a derrota, perdeu a chance de deixar a zona de rebaixamento do Brasileiro e estacionou na 17ª posição, com 15 pontos.

O primeiro gol da partida foi marcado após chute forte de Diogo Barbosa. A bola bateu na trave e, na sobra, encontrou Luiz Adriano, que marcou de joelhos.



O Palmeiras está sob o comando de Mano Menezes após a demissão de Felipão - Divulgação/Palmeiras FC

Na segunda etapa, o camisa 10 aproveitou belo cruzamento rasteiro de Dudu, deslocado para a direita pelo técnico Mano Menezes, e apenas escorou para ampliar.

Pouco tempo depois, em novo cruzamento vindo do mesmo setor, mas dessa vez alto, ele completou firme de cabeça para marcar o terceiro.

Chamou a atenção que, nas três ocasiões, Luiz Adriano foi pouco atrapalhado pelos defensores do Flu, que estavam distantes do adversário na hora das finalizações.

Na última rodada do primeiro turno, o Palmeiras recebe, em seu terceiro jogo com Mano no comando, o Cruzeiro, ex-clube do agora treinador alviverde. A partida está marcada para o sábado (14), às 19h (Brasília). O Flu, no domingo (15), enfrenta o Corinthians às 16h, no estádio Mané Garrincha.

Folhapress