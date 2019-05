De virada, Altos vence Central-PE e segue vivo na Série D

O Altos segue com chances de classificação na Série D do Brasileiro. O time entrou em campo com a obrigação de sair de campo com um resultado positivo e venceu de virada o Central de Caruaru-PE ontem (26) por 2 a 1, com gols de Manoel e Radsley. Quem marcou para o time de Caruaru foi Leandro Costa. Com o resultado, a classificação segue complicada na chave A5, mas o Altos continua dependendo apenas de si para chegar à segunda fase. O próximo jogo será contra o Atlético Cearense, líder da chave, no sábado (1º), em Fortaleza.



O jogo

O Altos do técnico Leandro Campos se apresentou com mudanças. Camilo no gol, ao invés, de Douglas. Na zaga, retorno de Leone e no ataque o retorno de Reinaldo Alagoano. O Jacaré entrava em campo ciente de que iria fazer o jogo da vida, pois a derrota o deixava apenas cumprindo tabela dentro da Série D do Brasileiro. Logo aos seis minutos, o Central marca, mas o juiz dá mão e anula o gol.

O Altos responde aos 10 minutos em jogada entre Edvan, Klenisson e Reinaldo Alagoano, mas o Camisa 11 chuta para fora. Quem abre o placar é o Central, no minuto seguinte, com Leandro Costa; ele recebe, gira e bate sozinho.

Depois disso, o Altos fica desorganizado em campo. Começa a apostar em passes de longa distância e corre riscos, com os erros. O Central quase chega ao segundo gol aos 21 minutos, com Joelson de cabeça, aproveita o erro de passe de Thiaguinho. O jogo ainda tem uma curta pausa por conta de confusão no banco de reservas do Jacaré, que culmina na expulsão do lateral esquerdo Wesley.

Aos 32, Altos assusta. Yuri recebe bola na pequena área e toca de bicicleta, Manoel tenta dar um toquinho para colocar no gol, mas ela termina nas mãos do goleiro França. O Altos chega ao empate, com Manoel; no chão, ele gira e bate. Final de primeiro tempo: 1 a 1.

Começo de segundo tempo e o Altos perde uma chance inacreditável de virar o jogo, com Reinaldo Alagoano, aos três minutos. Manoel cruza, Alagoano finaliza fraco e a bola toca a linha, mas não entra. Depois disso, o Alviverde corre riscos, Leandro Costa tenta de novo, mas Camilo defende. O empate não interessava ao Altos e, aos 30 minutos, o técnico Leandro Campos vai para o tudo ou nada e tira o zagueiro Leone e coloca Radsley em campo e fica com quatro atacantes. O atacante entra com confiança e, aos 40 minutos, arrisca chute. Aos 46, Radsley marca o gol que tira o Altos da UTI na competição e deixa o time vivo na tabela de classificação.

O próximo compromisso do Altos será contra o Atlético Cearense, no sábado (1º), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O jogo é válido pela 5ª rodada da Série D. No Grupo A5, o líder é o time cearense. O Central segue com a vice-liderança e com a mesma pontuação, seis pontos, o Altos aparece em terceiro. O lanterna é o MAC que não pontuou.

