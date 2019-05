De volta ao Altos, Leandro Campos fala em trabalho de continuidade

Leandro Campos comandou o primeiro treino em seu retorno ao Altos. O técnico Gaúcho falou em continuidade de trabalho e também sobre o fato de a margem de erro ser zero, nessa reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D. O Altos está com três pontos somados em três jogos. A equipe ainda faz mais três partidas e precisa voltar a vencer para seguir com o sonho do acesso até a Série C do Brasileiro.

Segundo Leandro o desafio chega a ser até mesmo pessoal. Nas mãos de Leandro, o Jacaré chegou a fazer excelentes apresentações, mas não conseguiu resultados expressivos. “É uma situação atípica se retornar um treinador que não obteve bons resultados e essa é a verdade. Os resultados não vieram, mas o trabalho que nos desenvolvemos no Altos foi muito bom e isso nos temos que convir. E naturalmente quando o presidente me convidou eu prontamente aceitei”, disse Leandro.



Nas mãos de Leandro, o Jacaré chegou a fazer excelentes apresentações, mas não conseguiu resultados expressivos - Foto: Jailson Soares/O Dia



Leandro retorna com um elenco mais robusto e opções, diferente do período em que comandou o time no começo do ano. “Sabemos da necessidade de resultados e sabemos que uma derrota nos deixa praticamente fora da competição. Mas recapitulando em cima do passado, nos tínhamos uma dificuldade muito grande quanto a atacantes, porem estávamos produzindo bem apesar dessas lacunas de peças”, acrescentou.

O Altos vem de duas derrotas consecutivas. Uma em casa, diante o Atletico Cearense (4x1) e a segunda fora de casa, contra o Central (2x0). A equipe Pernambucana será o adversário do próximo domingo (26) e os jogadores falam em jogo decisivo. “É nosso trabalho. Estamos falando em ficar desempregados caso essa eliminação aconteça, então precisamos nos conscientizar e buscar essa classificação e espero que com Leandro e seu discurso motivador a gente consiga”, disse o atacante Reinaldo Alagoano.

O Altos joga no próximo domingo (26). A partida sofreu alteração e acontece no estádio Lindolfo Monteiro, ao invés do estádio Felipão, em Altos. O horário será às 16h. A partida é valida pela 4ª rodada da Série D do Brasileiro.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia