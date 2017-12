Dias quer rigor na análise de ações contra exames psicológicos de certames

O governador Wellington Dias (PT) comentou nesta quinta-feira (28), no Palácio de Karnak, a trágica morte da menina Émile Caetano da Costa, que foi baleada por um policial militar durante uma abordagem realizada na madrugada da última terça-feira.

"Mais uma vez tivemos o caso de alguém que foi reprovado num concurso, na prova de psicotécnico [quis dizer exame psicológico], que é a prova mais importante, pois é aquela que analisa, do ponto de vista psicológico, a capacidade de alguém. E eu quero dizer que o estado adotará todas as medidas necessárias para tratar esse caso como um crime que não se justifica", afirmou Wellington.

O governador disse, ainda, que está havendo um "entendimento" entre o secretário de Segurança Pública, capitão Fábio Abreu, o Comando-Geral da Polícia Militar e o Poder Judiciário do Piauí para que os magistrados analisem com mais cautela as ações judiciais ajuizadas por candidatos reprovados nos exames psicológicos contra os laudos expedidos pelos médicos das bancas organizadoras.

Além do policial militar Aldo Luís Barbosa Dornel, envolvido na morte da menina Émile Caetano, outro PM que cometeu um crime de grande repercussão no estado também havia sido reprovado no exame psicológico: o capitão Allisson Wattson da Silva Nascimento, acusado de matar a namorada, Camilla Pereira de Abreu, em outubro deste ano.

Cícero Portela e Ithyara Borges