PMs são presos após matarem criança de 9 anos em abordagem equivocada

Os policiais militares que participaram de uma perseguição na zona Leste de Teresina na madrugada desta terça-feira (26), foram levados para o Presídio Militar após matarem uma criança de 9 anos durante abordagem na Avenida João XXIII. A menina, de iniciais E.M.C da C. foi atingida no peito após o veículo onde ela estava ter sido perseguido por uma viatura por não obedecer a ordem de parada dada pelos policiais do 5º BPM.



A informação é da porta-voz da Polícia Militar, coronel Elza Rodrigues. De acordo com ela, ação se iniciou em uma barreira montada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo ao cruzamento com a Jóquei Clube. Um veículo informou aos policiais que estava sendo perseguido por um carro modelo Renault Clio que vinha logo atrás.

Assim que avistaram o veículo com as descrições passadas pelo condutor, os policiais deram ordem de parada, mas ela não foi obedecida. “O motorista do Clio acelerou em direção à Avenida João XXIII e a viatura saiu em perseguição, só conseguindo pará-lo na altura da Alemanha Veículos após serem efetuados disparos. Em depoimento, ele disse que não parou porque estava sem a cadeirinha infantil no banco de trás”, relata a coronel Elza.

Os tiros dados pelos policiais perfuraram os vidros do carro e atingiram Evandro da Silva Costa, 31 anos, na orelha; Daiane Félix Caetano, 26 anos, no braço; e a filha do casal, que tinha apenas 9 anos, no tórax e nas costelas. A menina foi levada em estado grave para o HUT, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por volta das 5h45min desta terça.

A Polícia Militar informou que está apurando todo o ocorrido e possíveis falhas na abordagem dos policiais e na condução da ocorrência. Os policiais encaminhados para o Presídio Militar foram afastados de seus postos enquanto a investigação está em andamento.

Maria Clara Estrêla