PM suspeito de matar de menina de 9 anos reprovou no teste psicológico

O policial havia sido aprovado nas três etapas inicias do certame, correspondentes à prova escrita, exame médico e teste de aptidão física. Já na quarta etapa, o teste psicológico, o candidato foi considerado contra-indicado para o cargo de policial militar. Para a defesa dos policiais que ingressaram com o recurso, a banca não especificou quais critérios levaram à desclassificação dos candidatos e teria aferido um perfil profissional no qual os candidatos teriam que se encaixar.

“O uso do exame psicológico em concurso público se destina a detectar distúrbios psicológicos na pessoa do candidato, e nunca aferir se o candidato se enquadra no perfil profissional desejado pela Administração Pública”, diz o documento.

Avaliação psicológica

Segundo dados do Núcleo de Promoções de Concursos e Eventos da Uespi (Nucepe), órgão responsável pela realização do último concurso da Polícia Militar. No último certame, 364 candidatos conseguiram chegar até a quarta etapa, a do exame psicotécnico. Desse total, 25 candidatos foram considerados inaptos para prosseguir no certame, ou seja, foram reprovados no exame psicológico. Um dado que preocupa é o fato de que 15 desses 25, ou seja, 60% dos reprovados, já terem recorrido à Justiça para conseguir ir adiante no certame e iniciar o curso de formação.

O caminho semelhante foi feito pelo policial militar Aldo Luís e pelo capitão da PM Alisson Wattson, que confessou ter assassinado a estudante Camilla Abreu, em outubro deste ano. Ambos os policiais foram reprovados no exame psicológico da Corporação e conseguiram ingressar na carreira militar através de decisão da Justiça.

Para o Nucepe, a entrada de candidatos nas Forças de Segurança por meio de mandados judiciais significa uma interferência na ordem natural do processo seletivo. A coordenação do núcleo pontua que o Judiciário não entra no mérito da avaliação do candidato, que é feita por uma banca de psicólogos devidamente credenciados nos Conselhos Estadual e Federal de Psicologia.