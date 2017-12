Resumo d'O Dia: confira o que foi destaque nesta sexta-feira (15/12)

MPF denuncia dupla que causou prejuízos de mais de R$ 2 milhões ao INSS

O Ministério Público Federal no Piauí denunciou, nesta sexta-feira (15), o contador Elber Fabrício Mendes de Oliveira e a farmacêutica Elizana Costa Oliveira por estelionato, falsificação de documento público, falsidade ideológica e organização criminosa. De acordo com o órgão, a dupla teria causado prejuízo de mais de R$ 2 milhões aos cofres públicos, em razão de fraude, contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na concessão de benefícios de pensão por morte.



Mais de 210 mil se tornaram miseráveis no PI após a crise econômica



A quantidade de miseráveis aumentou cerca de 37% desde 2014, período em que a crise econômica se agravou no Brasil. O comparativo da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) daquele ano com a de 2016, que foi divulgada hoje (15) pelo IBGE, revela que o Estado terminou o ano passado com 212 mil miseráveis a mais.



Funcionária do Extra morre dentro do supermercado após sofrer mal súbito



Uma funcionária do Extra Hiper, localizado na avenida Presidente Kennedy, na zona Leste de Teresina, morreu após sofrer um mal súbito dentro do supermercado na tarde desta sexta-feira (15). Segundo informações preliminares, a funcionária estava a serviço no supermercado quando perdeu a consciência e caiu ao lado de outro funcionário. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu e faleceu.



Operação Polícia 24 Horas encerra com 94 pessoas presas



Encerrou nesta sexta-feira (15) a segunda fase da Operação Polícia Civil 24 Horas, deflagrada ontem para combater diversas práticas criminais no interior do Piauí e na região da Grande Teresina. Ao todo, 94 pessoas foram presas até as 23 horas de quinta, segundo o balanço da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Desse total, 46 prisões foram na Capital e 48 nos demais municípios piauienses. Seis adolescentes foram apreendidos.



Prefeito contesta versão da polícia e diz que ambulância foi leiloada



O prefeito de Bertolínia, Luciano Fonseca (PT), contestou a informação dada pela Polícia Civil de que teria vendido a ambulância da Secretaria Municipal de Saúde a um proprietário rural de Landri Sales para pagamento de dívida pessoal. Luciano informou que o veículo já não servia mais à Prefeitura, por estar sucateada, e foi posta em leilão, tendo sido arrematada pelo dono da propriedade na qual foi encontrada.



