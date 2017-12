Operação Polícia 24 Horas encerra com 94 pessoas presas

Encerrou nesta sexta-feira (15) a segunda fase da Operação Polícia Civil 24 Horas, deflagrada ontem para combater diversas práticas criminais no interior do Piauí e na região da Grande Teresina. Ao todo, 94 pessoas foram presas até as 23 horas de quinta, segundo o balanço da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Desse total, 46 prisões foram na Capital e 48 nos demais municípios piauienses. Seis adolescentes foram apreendidos.



A Operação Polícia 24 Horas faz parte da Operação PC27, que foi deflagrada simultaneamente em todos os estados da federação mais o Distrito Federal. Em todo o Brasil, foram presas 901 pessoas e 62 adolescentes acabaram apreendidos. No Piauí, a ação da madrugada se concentrou e bares e restaurantes da cidade onde a polícia, junto com o Conselho Tutelar, fez fiscalização para coibir a venda de bebida alcoólica a menores de idade, bem como a prostituição infantil.

Já na manhã de hoje (15) policiais civis e militares, com o apoio da Guarda Municipal, estiveram na Praça da Bandeira e no Troca-Troca, no Centro, para combater a venda de aparelhos eletrônicos roubados. Foram efetuadas prisões, mas a Polícia não divulgou o número de conduzidos para a delegacia.

“O objetivo nosso é combater todas as modalidades de crime, intensificando o policiamento e dando cumprimento ao máximo de mandados possíveis para tirar de circulação não só pessoas já procuradas pela Justiça, mas aquelas que ainda agiam na clandestinidade tirando o sossego da população”, frisou o secretário de Segurança Pública, Fábio Abreu.

PRF apreende 180 motocicletas na Operação Duas Rodas

A Polícia Rodoviária Federal do Piauí (PRF-PI) apreendeu 180 motocicletas com documentação irregular na região da Grande Teresina nos últimos dois dias durante a Operação Duas Rodas. A iniciativa visa combater não somente infrações de trânsito praticadas por motociclistas, como também prevenir a prática de assaltos, que, na maioria das vezes, são praticados por criminosos a bordo de motos.

Foram 91 veículos apreendidos no primeiro dia de ação e mais 89 no segundo dia. Ao todo, a PRF aplicou 450 multas a motociclistas que trafegavam de maneira irregular, fosse com documentação não habilitada, fosse com a falta de equipamentos de segurança essenciais, como o capacete, por exemplo.

Maria Clara Estrêla