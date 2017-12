Funcionária do Extra morre dentro do supermercado após sofrer mal súbito

Uma funcionária do Extra Hiper, localizado na avenida Presidente Kennedy, na zona Leste de Teresina, morreu após sofrer um mal súbito dentro do supermercado na tarde desta sexta-feira (15). Segundo informações preliminares, a funcionária estava a serviço no supermercado quando perdeu a consciência e caiu ao lado de outro funcionário. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu e faleceu.



Funcionária morreu após sofrer mal súbito. (Foto: Reprodução/Google)

O mal súbito pode ser identificado como a perda súbita da consciência, ou seja, das funções principais do indivíduo. O problema se manifesta de repente, em pessoas aparentemente saudáveis, sendo as principais causas o infarto agudo do miocárdio e as arritmias. No caso da funcionária, ela trabalhava normalmente quando perdeu a consciência e ainda não se sabe ao certo o que teria provocado o mal súbito.



Em nota, a rede de supermercados Extra informou que a loja acionou o SAMU imediatamente e seguiu as orientações dos paramédicos para prestar os primeiros socorros à colaboradora, mas que a mesma infelizmente não resistiu ao mal súbito.



Confira nota na íntegra:

Nota

A rede lamenta profundamente o falecimento de uma de suas colaboradoras da unidade de Teresina, na tarde desta sexta-feira (15). A loja acionou o SAMU imediatamente e seguiu as orientações dos paramédicos para prestar os primeiros socorros à colaboradora, que infelizmente não resistiu ao mal súbito. A rede está empenhada em prestar toda a assistência necessária à família neste momento.

Nathalia Amaral