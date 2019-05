Gabriel Diniz teve sua primeira banda quando ainda estava no colégio

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele ficou famoso pelo seu hit "Jenifer ". Conhecido também como GD, o cantor de arrocha --mescla de forró e axé-- fala sobre um rapaz que toma um pé na bunda da namorada e dá a volta por cima.



Ao contrário do personagem de "Jenifer", Gabriel namorava há dois anos e meio com a psicóloga alagoana Karoline Calheiros, 24 anos. Seu pai, que era bancário, hoje trabalha na administração de seu escritório. A mãe também cuida da sua carreira.

Após a divulgação do acidente, artistas comentaram na última foto do cantor. "Não tô acreditando, meu amigo!", afirmou Dennis DJ. "Orando por boas notícias, irmão", disse Mc Gui. "O que houve, irmão??? Aconteceu algo???", perguntou o cantor Nego do Borel.

Antes de ocupar as paradas das plataformas de streaming, Gabriel Diniz começou sua primeira banda, chamada Loucos Por Forró, quando estava na escola, em João Pessoa, cidade onde cresceu.

A carreira profissional teve início quando ele se mudou para Recife, após receber um convite para ser vocalista da banda Capim com Mel. Depois de abandonar o curso de engenharia elétrica, em 2012, embarcou em carreira solo.

Seu primeiro álbum solo "GD Verão" foi lançado em novembro de 2016 e, no ano seguinte, já havia experimentado o sucesso com a música "Paraquedas", parceria lançada com Jorge e Mateus. Seu lançamento mais recente foi "À Vontade", em fevereiro deste ano.

Escrita por um coletivo de Goiânia, "Jennifer" foi oferecida a outros artistas como Wesley Safadão e Gusttavo Lima, que a rejeitaram por destoar de suas imagens de moços de família.

A canção só ganhou dimensão de fenômeno pop quando o cantor viu potencial. O vídeo, protagonizado pelas atrizes Mariana Xavier e Aline Gotschalg, tem mais de 230 milhões de visualizações.





