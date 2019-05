Aeronave com cantor Gabriel Diniz cai em Sergipe; amigos fazem homenagens

Uma aeronave que pertence ao cantor Gabriel Diniz caiu nesta segunda-feira (27), por volta do meio-dia. O acidente aéreo ocorreu no município de Estância, na região sul de Sergipe. O artista havia feito um show em Feira de Santana, na Bahia, na noite de domingo (26).

A assessoria do cantor confirmou que Gabriel estava no avião no momento da queda. Todos os três ocupantes faleceram, conforme informaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar de Sergipe.

O cantor fez postagens nos stories do Instagram até pouco antes do meio-dia. Desde então, nada mais foi postado nas redes sociais pelo artista.

Próximo ao local do acidente, populares encontraram documentos do cantor.

Na tarde de domingo, Gabriel postou nos stories uma imagem de dentro de uma aeronave (feita na ferramenta boomerang). Não há a informação se é a mesma aeronave que caiu nesta segunda.

Ainda no domingo, o cantor fez uma série de postagens em Feira de Santana, na Bahia, onde realizou a sua última apresentação.

Homenagens

Assim que foi confirmado o falecimento de Gabriel Diniz, vários artistas que eram seus amigos começaram a postar homenagens ao cantor em suas redes sociais.

Por volta das 14 horas, o humorista Whindersson Nunes lamentou a notícia no Twitter: "Meu Deus do céu".

A cantora Simone, da dupla com Simaria, postou no Instagram um vídeo feito há poucos dias, no qual aparece brincando com o cantor.

Cícero Portela