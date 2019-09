Yuri leva ao Boca da Noite sucessos de sua carreira e mpb nacional

Sobe ao palco do Projeto Boca da Noite na noite desta quarta-feira (18), o cantor Yuri, artista da música brasileira que leva em suas apresentações a influência dos clássicos da MPB. O show acontece às 19 horas, no Espaço Osório Jr/Club dos Diários, com entrada franca.



A história do cantor teve como marco inicial o ano de 2003, quando teve a oportunidade de participar do circuito cultural do Banco do Brasil, dividindo o palco com a cantora Leila Pinheiro, os músicos Hamilton de Holanda e Gabriel Grossi.

Yuri gravou o primeiro CD em 2011 junto à banda Aclive, com composições próprias e parcerias. Com a banda, Yuri abriu shows de ícones nacionais como: Lulu Santos, Humberto Gessinger, Skank, Rpm, Paralamas do Sucesso, Rita Lee, Legião Urbana, Titãs, Natiruts, Capital Inicial, Biquini Cavadão, dentre outros.





Foto: Divulgação

O artista também participou de todas as edições do Piauí Pop, chegando a tocar para público de até 30.000 (trinta mil) pessoas. No ano de 2016, foi atração do projeto “Seis e Meia” cantando ao lado de Fafá de Belém. Em 2018, lançou seu primeiro disco solo “Yuri” onde canta canções próprias e várias parcerias.

Agora, Yuri sobe aos palcos com um novo show “eu, lima & baião - ao vivo”, com o formato voz, violão, guitarra e piano. Um trio com músicos renomados, o guitarrista Láryos Lima e o pianista, cantor e compositor Gustavo Baião, que também assina a direção do show.



Boca da Noite

O projeto Boca da Noite é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e, em Teresina, acontece todas as quartas-feiras com programação até dezembro. Neste mês de setembro, a programação de shows também inicia nas cidades do interior.

