Nova temporada do Boca da Noite começa dia 21 de agosto

Após várias etapas, ficou acertado que a seleção final dos músicos que se apresentarão no Projeto Boca da Noite, que terá abertura oficial no dia 21 de agosto, será divulgada a 12 de agosto. O Projeto tem revelado grandes artistas e valorizado a música autoral piauiense.

Os trabalhos inscritos estão sendo analisados por uma comissão, constituída por cinco membros de notório saber artístico e cultural, sendo dois representantes da Secult, um representante do Sindicato dos Músicos, um representante do Conselho Estadual de Cultura e um representante da Ordem dos Músicos do Brasil no Piauí.



Cochá, uma das grandes atrações do projeto que tem revelado talentosos artistas - Foto: Divulgação



O Projeto Boca da Noite acontecerá em mais nove cidades, além de Teresina, onde foi iniciado: Parnaíba, Piripiri, Corrente, Bom Jesus, União, Floriano, Oeiras, São Raimundo Nonato e Pedro II. O principal objetivo do projeto é incentivar e divulgar os artistas piauienses. “É um projeto já consagrado em nosso Estado, que ganhou muita projeção se estendendo para outros municípios e vai acontecer em Teresina e mais nove cidades do Piauí. Serão cerca de 100 edições, de agosto a dezembro, com a novidade da inclusão da cidade de Pedro II no projeto’, ressalta o secretário estadual da Cultura, Fábio Novo.

Os músicos escolhidos receberão um cachê no valor de R$ 2 mil. No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar histórico musical, CD ou DVD com no mínimo três músicas que serão analisadas pela comissão, cópias dos documentos de identificação, dentre outros documentos descritos no edital. O Projeto Boca da Noite é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secult, com patrocínio do Sistema de Incentivo Estadual à Cultura/Siec. As informações estão publicadas no site institucional da Secult.

