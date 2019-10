Um sonho de criança: 5ª edição do Magic Day acontece neste sábado

Um desfile que instiga a imaginação de adultos e crianças, com a fantasia que transforma a realidade em um sonho dourado, com seus príncipes, princesas e personagens outros que povoam a imaginação lúdica de gerações: é o Magic Day, já em sua 5ª edição, que acontece amanhã, 12 de outubro (sábado), a partir das 16h, em frente ao Hospital Infantil Lucídio Portela, seguindo em direção ao Hospital São Marcos, finalizando o percurso em frente ao Hospital Santa Maria. Super-heróis e personagens de desenhos animados e da literatura infantil, como em anos anteriores, deverão emocionar os pacientes oncológicos e a sociedade em geral, que comparece, entusiasticamente, a esse acontecimento anual, promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí (RFCC-PI).

O espetáculo a céu aberto já se consagrou no calendário de comemorações em alusão ao Dia da Criança. A grande rede de voluntários se organiza há meses para proporcionar uma experiência única repleta de surpresas e alegria. Para esta edição, o evento está recheado de novidades como uma queima de fogos especial, a participação da Cavalaria de Teresina, malabaristas, a tirolesa e o carro alegórico, além de outros elementos e personagens que participarão pela primeira vez do espetáculo.



Um dos momentos mais esperados é a descida de rapel de super-heróis - Foto: Divulgação



O público poderá assistir, quando da duração do desfile, às apresentações de dançarinos de ballet, desfile de carros antigos e motos, além de interagir com os personagens encantados e se divertir com diversos grupos que se dedicam a despertar os mais sinceros sorrisos das crianças. O evento contará com camarotes preparados para proporcionar mais conforto, visibilidade e segurança às crianças que estão internadas e em tratamento, bem como de seus acompanhantes.

Como tem ocorrido em anos anteriores, um helicóptero sobrevoará o local do evento trazendo o Homem Aranha, o Super-Homem, a Mulher Maravilha e a Mulher Gato. Os personagens visitarão as crianças internadas no Hospital São Marcos, despertando nelas a alegria, felicidade e encantamento. Em seguida, os super- -heróis darão início à escalada nas paredes do Hospital Infantil, emocionando as crianças e os adultos presentes no local. O "Magic Day" já é visto como um dos mais belos eventos com motivos infantis em Teresina.

Jornal O Dia